В ЦБ высказались об идее разместить российский флаг на новых банкнотах

На новых банкнотах может быть размещен российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ директора департамента наличного денежного обращения Банка России Василия Прокофьева на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития.

Некоторое время назад регулятору было предложено вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. В ЦБ отметили, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака. Там добавили, что это требует выпуска новой модификации банкнот. По словам представителя Банка России, инициатива специалистов будет рассмотрена в ходе ее разработки.

Ранее ЦБ сообщил, что в магазинах кассирам нельзя выдавать клиентам банкноты, имеющие значительные повреждения. Он подчеркнул, что они «должны быть сданы в банк, а не выданы клиенту».

Подчеркивалось, что речь идет о загрязнении поверхности банкноты, которое приводит к снижению яркости изображения на 6% и более, посторонних надписях, рисунках, печатях, крупных контрастных пятнах размером от 5 мм, крупных разрывах краев банкноты размером от 7 мм и сквозных отверстиях и проколах размером от 4 мм.