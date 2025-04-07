Китай резко сократил покупку российской нефти

В последнюю неделю марта экспорт российской нефти по морю упал на 6,5 процента, до 400 тысяч тонн в сутки. Главной причиной такой динамики стало резкое сокращение спроса со стороны Китая. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

Загрузка в порту Козьмино на Дальнем Востоке рухнула сразу на 39 процентов, до 70 тысяч тонн в сутки. Участники рынка утверждают, что на результат повлияло начало сезона ремонта китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В то же время старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов предположил, что в апреле показатели выровняются за счет независимых НПЗ, так называемых «самоваров», а перерыв в погрузке был кратковременным. Он объяснил, что ставки фрахта из Козьмино остались на прежнем уровне, то есть рынок не рассчитывает, что поток нефти существенно сократится.

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Данные Platts указывают, что в марте Китай вывел из эксплуатации НПЗ совокупной мощностью 868 тысяч баррелей в сутки, а в апреле к ним добавятся еще 790 тысяч. По оценке аналитики из Пекина, мнение которого приводит S&P Global, в итоге объем переработки в Китае в марте упал на 100 тысяч баррелей в сутки, а в апреле к ним может прибавиться еще 200 тысяч.

Загрузка балтийских портов в Усть-Луге и Приморске в последнюю неделю марта выросла до максимальных за последние два месяца 208 тысяч тонн. Отгрузка из Новороссийска после третьего недельного снижения подряд упала до 59 тысяч тонн.