Европа начала активную закачку газа в хранилища

Европа в апреле приступила к периоду активной закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) после завершения отопительного сезона, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом импорт СПГ Европой в апреле продолжается рекордными темпами вслед за историческим максимумом марта.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 5 апреля, по данным GIE, составила 250 млн куб. м. Отбор снизился до 34 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в прошедшем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для начала апреля за все время наблюдений - 38 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта. Сейчас они заполнены на 34,76% (на 10,74 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года и продлился 151 день. За это время страны ЕС отобрали из хранилищ более 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) составил около 69 млрд куб. м. Таким образом, суммарный отбор газа из ПХГ на конец периода отопления оказался на 44% выше значения годом ранее, нетто-отбор - на 54%.

Первая половина текущей недели в Европе ожидается прохладнее предыдущей, но ближе к выходным в регионе вновь потеплеет. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в марте в среднем составила 17%, а в апреле - 18%. Средняя цена закупки газа в Европе в марте текущего года составила около $467 за 1 тыс. куб. м, а в апреле - около $449.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в апреле продолжаются рекордными темпами вслед за историческим максимумом марта. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 57% от максимума.