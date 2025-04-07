Турция приостановит экспорт лимонов

Власти Турции заявили, что с 8 апреля экспорт лимонов из страны будет приостановлен.

Турецкое профильное министерство сказало, что решение о приостановке экспорта было принято из-за холодной погоды. Лимоны было решено не вывозить из страны для удовлетворения внутреннего спроса.

Заморозки произошли в провинциях Мерсин, Адана и Хатай.

Лимоны и мандарины составляют 70 процентов турецкого экспорта цитрусовых. Россия занимает одно из первых мест среди импортеров турецких лимонов.