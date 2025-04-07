Пошлины Трампа серьезно ударят по возобновляемой энергетике в США

Вводимые президентом США Дональдом Трампом всеобъемлющие импортные пошлины нанесут серьезный удар по американской возобновляемой энергетике, так как отрасль значительно зависит от поставок комплектующих из-за рубежа.

Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Текущая проблема в том, что в США пока нет достаточно большой внутренней цепочки поставок во многих секторах возобновляемой энергии, в солнечной, ветряной энергетике, в части аккумуляторных батарей. У нас мало вариантов, кроме как закупать за рубежом", - заявил аналитик инвестиционного банка Jefferies Жюльен Дюмулен-Смит.

Газета отмечает, что в части литийионных аккумуляторов, необходимых для накопления и хранения полученной из возобновляемых источников энергии, США на 90% зависят от Китая. Новые тарифы вкупе с отраслевыми пошлинами, введенными ранее, приведут к достижению импортных ставок для китайских аккумуляторов до 82,4% к 2026 году. Также США импортируют до 90% других необходимых для отрасли комплектующих и материалов из КНР, Вьетнама, Южной Кореи и ЕС. Так, по оценкам аналитиков Wood Mackenzie, установка тарифов в 25% для ветряной энергетики вызовет удорожание проектов минимум на 7%.

Руководители компаний считают, что с новыми тарифами отрасль окажется под двойным ударом, так как Трамп также сворачивает программы поддержки для развития возобновляемых источников и делает ставку на ископаемое топливо. Ряд введенных при президенте Джо Байдене льгот и субсидий для "зеленых" производителей уже были отменены, в отрасли наблюдается "большая суматоха", поскольку на фоне роста тарифов компании ожидают, что Трамп окончательно перестанет поддерживать это направление за счет бюджета.

Собственное американское производство комплектующих для зеленой энергетики активно росло во время президентства Байдена, но этих темпов было недостаточно для достижения минимальной независимости США. Новая политика рискует также негативно отразиться и на американских производителях аккумуляторов и других узлов для возобновляемой энергетики из-за отсутствия государственной поддержки и роста цен на сырье.