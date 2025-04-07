Трамп прокомментировал падение рынков

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, рассказал о жаждущих заключить с ним сделку лидерах со всего мира, а также обратил внимание на то, что иногда для исправления ситуации приходится принимать лекарства. Об этом сообщает Reuters.

Торги в понедельник на азиатских рынках, продолжая реагировать на тарифы Трампа на импорт почти всех стран мира, открылись резким падением. Японский индекс Nikkei упал более чем на 8 процентов, в Сингапуре снижение составило 7 процентов, а в Тайване — почти 10 процентов.

«Я не хочу, чтобы что-то падало», — сказал глава государства на фоне произошедшего обвала.

Говоря об американской экономике, Трамп до этого описал ее словами «пациент выжил и идет на поправку».

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. Они, да и многие другие страны, обращались с нами непозволительно плохо», — писал он также в Truth Social.

Ранее отмечалось, что взаимные пошлины на импорт в размере 34 процентов, о которых в последние два дня объявили власти США и Китая, могут оказаться предлогом для заключения в будущем более выгодного обеим сторонам торгового соглашения.

Пока американские таможенники уже начали взимать «базовый» тариф на импорт в 10 процентов, а в ближайшие дни вступят в силу более высокие индивидуальные тарифы в размере до 50 процентов.