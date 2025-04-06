Бессент отверг угрозу рецессии от новых пошлин в США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что введение новых торговых пошлин не приведет к рецессии, несмотря на опасения, связанные с экономическими последствиями.

Бессент в интервью телеканалу NBC выразил уверенность в том, что введение новых торговых пошлин не создаст риск рецессии в стране. Следует отметить, что такие заявления были сделаны на фоне роста числа рабочих мест, который превысил ожидания аналитиков.

Бессент подчеркнул: «Я так не считаю и я думаю, что мы можем видеть по числу роста рабочих мест в пятницу, которое было намного выше ожиданий, что мы движемся вперед, поэтому я не вижу причин, по которым мы должны вписывать рецессию в прогнозы». Его ответ был дан на вопрос о влиянии пошлин на экономику США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вьетнам выразил намерение отменить все пошлины на товары из США, если удастся достичь соответствующих соглашений.

Президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары.

Financial Times сообщало, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций. Многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США». Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.