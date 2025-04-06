СМИ: Вьетнам предложил США отменить все пошлины на американские товары

Вьетнамские власти предложили США отменить все пошлины на ввозимую из США продукцию в обмен на отмену Вашингтоном дополнительных пошлин для Вьетнама. Об этом сообщает Bloomberg.

По сведениям Bloomberg, письмо с соответствующим предложением президенту США Дональду Трампу направил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам. По итогам 2024 года товарооборот между Вьетнамом и США достиг $150 млрд (рост на 19% относительно 2023 года), из которых $137 млрд пришлось на вьетнамский экспорт.

Вьетнамские власти объяснили дисбаланс структурными особенностями экспорта, отрицая обвинения в недобросовестных торговых практиках. 2 апреля США ввели базовые импортные пошлины в 10% на все ввозимые товары, а также дополнительные зеркальные тарифы для стран с наибольшим торговым дефицитом. Наиболее высокие ставки установлены для Вьетнама (46%), Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Китая (34%), Таиланда (36%), Индонезии (32%) и Швейцарии (31%), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».