Матвиенко заявила, что экономика РФ успешно справилась с санкциями

Газета.Ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко: экономика России успешно справилась с санкционным давлением
© РИА Новости

На пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза она отметила, что российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран – инициаторов санкций.

Матвиенко подчеркнула, что санкционная политика привела к негативным последствиям для самих инициаторов ограничительных мер – к инфляции, росту цен на энергоносители и экономическому спаду. Она назвала санкции «бумерангом», который «неизбежно возвращается» к отправителям.

При этом председатель Совфеда добавила, что восстановление доверительных отношений с западными странами будет значительно затруднено в связи с вводимыми ими санкциями.

До этого Матвиенко выступила с призывом к полной отмене всех санкций в отношении парламентариев со всего мира.

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