Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Марио Фогт не исключает, что поставки российского газа в ФРГ возобновятся. Об этом он сказал в интервью Berliner Zeitung.

Премьер раскритиковал деятельность предыдущего немецкого правительства. По словам политика, прежние власти не думали о защите национальных интересов, а занимались бесплодным морализаторством.

«Три года морализаторской внешней политики – и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы», — сказал Фогт.

Политик отметил, что настало время «реальной политики», когда государства руководствуются своими интересами. По его словам, смягчение санкций в отношении России «необходимо будет обсуждать».

Также Фогт «может представить», что поставки российского газа в Германию возобновятся, но это возможно лишь после окончания украинского конфликта.

Фогт является членом Христианско-демократического союза (ХДС), как и потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц.