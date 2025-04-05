Германия задумалась об изъятии огромного запаса своего золота из США

Германия рассматривает возможность изъятия 1200 тонн золота из хранилища Федеральной резервной системы США. Это вызвано новой внешнеэкономической политикой и введением заградительных тарифов США, пишет Bild.

Возможность вывести золотые резервы из США активно обсуждается некоторыми политиками ФРГ. Они считают, что Вашингтон больше не является надежным партнером.

«Конечно, этот вопрос снова актуален», — признался Марко Вандервиц, экс-министр правительства Германии.

Он считает, что Берлин должен либо постоянно инспектировать свои запасы золота, либо полностью его изъять.

С аналогичной позиции выступает депутат Европейского парламента Маркус Фербер, член партии ХСС.

При этом в ФРГ идет серьезная дискуссия о последствиях такого шага не только для страны, но и для мирового финансового ландшафта.

Золотые резервы являются важнейшим компонентом национального богатства и финансовой безопасности. Государства часто рассматривают золото в качестве инструмента хеджирования от инфляции и колебаний валютных курсов.

Роковая ошибка Берлина: Германия отдала свое золото на хранение Америке

Золото Германии, хранящееся в США, — это пережиток Холодной войны и геополитической напряженности того времени. Западные немцы были убеждены, что в Америке их активы будут находиться в безопасности.

Ранее президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер также заявил, что немецкое золото следует вернуть домой из-за экономического конфликта США и ЕС. При этом политологи считают, что Вашингтон откажется возвращать резервы.