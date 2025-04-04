У Трампа нашелся неожиданный союзник

Власти Вьетнама заявили о готовности снизить пошлины на американские товары, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, азиатская страна готова отменить тарифы, после того, как Вашингтон пойдет на аналогичную меру.

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Только что провел продуктивный телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, который сказал мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если сможет достичь договоренностей с США, — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на все импортные товары, базовая при этом составит 10%. Помимо нее, будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. Например, товары из Европейского союза подорожают на 20%.

До этого глава европейской дипломатии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза к переговорам с Соединенными Штатами Америки по торговым пошлинам с позиции силы, действуя с помощью единого рынка и технологического потенциала. В случае провала переговоров ЕС планирует устранить внутренние барьеры. В то же время США готовят новые пошлины на ключевые товары: на проводники, медицинские препараты и древесину.