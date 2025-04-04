Нефтяному рынку предрекли дальнейшее падение цен

Национальная Служба Новостей

Цены на нефть рухнули на 10% не только на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом, но и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Нефтяному рынку предрекли дальнейшее падение цен
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула на 8,02% и опустилась до $64,35 за баррель, следует из данных торгов на 14:32 мск. До этого нефть была дешевле $65 за баррель более 3,5 лет назад. За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59%, что началось после того, как Трамп объявил о введении с 5 апреля новых пошлин в отношении товаров из 183 стран. Юшков заявил, что введение Трампом пошлин не единственная причина падения цены на нефть.

«Заявление Трампа о введении пошлин стало лишь одной из причин. Ситуацию усугубило еще и объявление участников ОПЕК+, что, если раньше планировали каждый месяц поднимать добычу на 150-160 тысяч баррелей в сутки, то вчера решили поднять в мае примерно на 440 тысяч баррелей в сутки. То есть больше, чем в два раза. Получается такой некий идеальный шторм. С одной стороны, ожидается, что потребление нефти будет снижаться из-за введения пошлин, так как мировая торговля будет сокращаться и меньше будет потребляться нефти для топлива. А с другой стороны, наоборот идет ускоренный рост этого предложения. В таких условиях переизбыток предложения неизбежен, и цена будет снижаться. И вот на этих ожиданиях она уже пошла вниз», - рассказал он.

По словам Юшкова, многое будет зависеть от действий США и Израиля в отношении Ирана, который в качестве ответных действий может перекрыть Ормузский пролив.

«Все будут внимательно смотреть на дальнейшие шаги США, потому что до введения пошлин они повышали свою агрессивную риторику в отношении Ирана. В случае эскалации Иран может сократить добычу нефти на один-два миллиона баррелей в сутки. Они говорили, что в случае серьезной угрозы перекроют Ормузский пролив, через который ежесуточно проходит 20% мировой нефти. Это был бы глобальный аналитический кризис. Поэтому любая напряженность в отношении Ирана повышает цены. На слухах о том, что начнется военная операция, цена выросла до $75 за баррель. И вот за два дня из-за пошлин упала больше, чем на $10. Сегодня второй день, когда идут ответные заявления со стороны всех остальных стран. Этот обмен «ударами» может дальше понижать цену на нефть. Должно произойти действительно что-то масштабное, чтобы цены на нефть опять пошли вверх, что-то типа военной операции в отношении Ирана», - отметил собеседник НСН.

Юшков уверен, что на фоне резкого снижения цены на нефть, ОПЕК+ может перенести повышение добычи нефти с мая на июнь.

«ОПЕК+ тоже может попытаться как-то стабилизировать ситуацию на рынке, потому что они явно не ожидали падение цены на $10. И если с такой ценой начать увеличивать объемы добычи в мае, то она упадет еще ниже. Поэтому я не исключаю, что если цена сейчас закрепится в коридоре $60-65 за баррель, то ОПЕК+ может вообще перенести повышение добычи с мая на июнь. Нынешние цены, конечно, для России некомфортны, потому что у нас в бюджете заложена цена нефти $69,7 за баррель сорта Urals, а она сейчас районе $55. И плюс у нас еще проблема, что рубль слишком сильно укрепляется. У нас в бюджете заложен курс 96 рублей за доллар, а у нас сейчас порядка 85. И это значит, что в рублевом выражении мы нашу нефть продаем значительно дешевле – пять тысяч рублей за баррель, вместо 6700. Поэтому, конечно, это вызывает дополнительный дефицит бюджета», - подытожил он.

Ранее Юшков заявил НСН, что угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть – пустые: мера не навредит России, а вводить более серьезные ограничения невыгодно Вашингтону.

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Игорь Юшков
Дональд Трамп
Финансовый университет