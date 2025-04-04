Нефтяному рынку предрекли дальнейшее падение цен

Цены на нефть рухнули на 10% не только на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом, но и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула на 8,02% и опустилась до $64,35 за баррель, следует из данных торгов на 14:32 мск. До этого нефть была дешевле $65 за баррель более 3,5 лет назад. За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59%, что началось после того, как Трамп объявил о введении с 5 апреля новых пошлин в отношении товаров из 183 стран. Юшков заявил, что введение Трампом пошлин не единственная причина падения цены на нефть.

«Заявление Трампа о введении пошлин стало лишь одной из причин. Ситуацию усугубило еще и объявление участников ОПЕК+, что, если раньше планировали каждый месяц поднимать добычу на 150-160 тысяч баррелей в сутки, то вчера решили поднять в мае примерно на 440 тысяч баррелей в сутки. То есть больше, чем в два раза. Получается такой некий идеальный шторм. С одной стороны, ожидается, что потребление нефти будет снижаться из-за введения пошлин, так как мировая торговля будет сокращаться и меньше будет потребляться нефти для топлива. А с другой стороны, наоборот идет ускоренный рост этого предложения. В таких условиях переизбыток предложения неизбежен, и цена будет снижаться. И вот на этих ожиданиях она уже пошла вниз», - рассказал он.

По словам Юшкова, многое будет зависеть от действий США и Израиля в отношении Ирана, который в качестве ответных действий может перекрыть Ормузский пролив.

«Все будут внимательно смотреть на дальнейшие шаги США, потому что до введения пошлин они повышали свою агрессивную риторику в отношении Ирана. В случае эскалации Иран может сократить добычу нефти на один-два миллиона баррелей в сутки. Они говорили, что в случае серьезной угрозы перекроют Ормузский пролив, через который ежесуточно проходит 20% мировой нефти. Это был бы глобальный аналитический кризис. Поэтому любая напряженность в отношении Ирана повышает цены. На слухах о том, что начнется военная операция, цена выросла до $75 за баррель. И вот за два дня из-за пошлин упала больше, чем на $10. Сегодня второй день, когда идут ответные заявления со стороны всех остальных стран. Этот обмен «ударами» может дальше понижать цену на нефть. Должно произойти действительно что-то масштабное, чтобы цены на нефть опять пошли вверх, что-то типа военной операции в отношении Ирана», - отметил собеседник НСН.

Юшков уверен, что на фоне резкого снижения цены на нефть, ОПЕК+ может перенести повышение добычи нефти с мая на июнь.

«ОПЕК+ тоже может попытаться как-то стабилизировать ситуацию на рынке, потому что они явно не ожидали падение цены на $10. И если с такой ценой начать увеличивать объемы добычи в мае, то она упадет еще ниже. Поэтому я не исключаю, что если цена сейчас закрепится в коридоре $60-65 за баррель, то ОПЕК+ может вообще перенести повышение добычи с мая на июнь. Нынешние цены, конечно, для России некомфортны, потому что у нас в бюджете заложена цена нефти $69,7 за баррель сорта Urals, а она сейчас районе $55. И плюс у нас еще проблема, что рубль слишком сильно укрепляется. У нас в бюджете заложен курс 96 рублей за доллар, а у нас сейчас порядка 85. И это значит, что в рублевом выражении мы нашу нефть продаем значительно дешевле – пять тысяч рублей за баррель, вместо 6700. Поэтому, конечно, это вызывает дополнительный дефицит бюджета», - подытожил он.

Ранее Юшков заявил НСН, что угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть – пустые: мера не навредит России, а вводить более серьезные ограничения невыгодно Вашингтону.