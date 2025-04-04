Россия с 9 апреля повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 9 апреля 2025 года будет повышена до 2 031,4 рубля против действующей ставки в размере 1 921,6 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ

Пошлина на ячмень составит 252,2 рубля против 220 рублей ранее. Пошлина на кукурузу будет повышена до 1 251,7 рубля с 1 216,8 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $247,4 за тонну, на ячмень - $204 за тонну, на кукурузу - $220,9 за тонну.

О расчете ставок

В конце июня 2024 года правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.