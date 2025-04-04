В России решили обновить дизайн денег

Центробанк России начал разрабатывать обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей, а в следующем году будет идти работа над купюрами 10 и 50 рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда регулятора Сергея Белова.

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По его словам, сроки выпуска в обращение новых банкнот сдвинулись.

"Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года", – объяснил Белов.

Зампред добавил, что ЦБ намерен также выпустить банкноту номиналом в 1 000 рублей до конца этого года.

Между тем председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг как один из главных государственных символов страны. По мнению главы Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова, это будет способствовать развитию патриотического самосознания граждан.

Он напомнил, что на российских банкнотах 1992, 1993 и 1994 годов выпуска уже изображали государственный флаг.