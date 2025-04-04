Рынок акций РФ закрылся снижением основных индексов

Российский рынок акций по итогам основных торгов в пятницу закрылся в "красной" зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 2,71% - до 2 781,97 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,59%, до 1 039,88 пункта. Отрицательная динамика наблюдается 13 торговых дней подряд.

Курс юаня на закрытии торгов вырос на 14 коп. - до 11,72 руб.

"Индекс Мосбиржи завершил пятницу в минусе, как, впрочем, и 12 сессий до этого. Бенчмарк отметился ниже 2 800 пунктов. Новостей с геополитического фронта по-прежнему мало, неопределенность в преддверии выходных способствовала ускорению спада ближе к вечеру пятницы", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,83%) и акции "М.Видео" (+1,69%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали "префы" и обычные акции "Мечела" (-7,84% и -7,26%), бумаги ДВМП (-7,12%), котировки "Эн плюс груп" (-7,02%) и акции ТГК-1 (-6,69%).

Прогноз на 7 апреля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 7 апреля - 2 750 - 2 900 пунктов, по курсам юаня и доллара - 11,5-12 руб. и 84-86 руб. соответственно.

Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 700 - 2 800 пунктов, ориентиры для курса доллара, евро и юаня: 84-86 руб., 93-95 руб. и 11,5-12 руб., соответственно.

7 апреля будут опубликованы данные по объемам промышленного производства Германии за февраль. На российском рынке ожидается публикация финансовых результатов компании "Позитив" по МСФО за 2024 год.