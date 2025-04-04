В Центробанке рассказали, когда могут смягчить денежно-кредитную политику

Центробанк может смягчить денежно-кредитную политику, если инфляция начнет замедляться, а инфляционные ожидания станут ниже прошлогодних уровней. Об этом 4 апреля заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

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Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки при реализации инфляционных рисков по сценарию 2024 года. В то же время она обратила внимание, что рыночные ставки по кредитам и депозитам уже начали снижаться, и назвала такую динамику закономерной реакцией на снижение как самой инфляции, так и опасений по будущему росту цен.

«Нам надо увидеть, что текущие темпы роста цен замедляются, что не менее важно, а, может, даже более важно, что происходит снижение инфляционных ожиданий», — подчеркнул Заботкин, слова которого приводит «Интерфакс».

Запред ЦБ пояснил, что оценки инфляции всегда выше фактических данных об индексе потребительских цен, поэтому для смягчения денежно-кредитной политики показатели инфляционных ожиданий должны устойчиво опуститься ниже уровней, которые наблюдались в прошлом году.