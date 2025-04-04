Рубио оценил эффект пошлин США на мировые рынки

Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что рынки адаптируются к пошлинам, которые были ранее введены администрацией президента Дональда Трампа.

"Никакие экономики не рушатся, это рынки реагируют на серьезные изменения", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"Рынки адаптируются. Предприятиям по всему миру, в том числе в глобальной торговле, просто нужно знать, каковы правила. Как только они узнают, каковы правила, они к ним приспособятся", - добавил Рубио.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные американской консалтинговой компании FactSet, решения Трампа обернулись падением рыночной стоимости индекса голубых фишек S&P 500 сразу на $2,48 трлн.