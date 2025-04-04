На Западе рассказали о ключевой ошибке Трампа

Введение американской стороной крупных пошлин в отношении ряда государств может привести к тому, что гегемония доллара подойдет к концу. Об этом пишет издание Euractiv.

В США ранее сообщили об установлении пошлин в отношении некоторых государств. В стране объяснили эти меры годами «несправедливой торговой практики». Базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, однако для большинства стран пошлины будут выше.

В издании говорится, что резкое увеличение тарифов со стороны США — это тревожный сигнал для Европы, но и для Вашингтона это может обернуться негативными последствиями. В материале также отмечается, что «протекционистская политика Трампа и общая волатильность могут привести к радикальным изменениям в мировой экономике». Они, вероятно, изменят характер отношений между ЕС и США, а также ускорят многополярность и «положат конец доминированию доллара США», пишут авторы.

Также эксперты издания обратили внимание на то, что Европейский союз уже отреагировал на введение повышенных торговых пошлин. В частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа будет налаживать сотрудничество с другими государствами, которые выступают за соблюдение принципов справедливой торговли.