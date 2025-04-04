Мировой рынок акций обвалился

Показатель глобального фондового индекса MSCI (Morgan Stanley Capital International World Index), служащий показателем состояния мирового рынка акций, снижается второй день подряд на фоне торговой войны, усиливающейся после заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом свидетельствуют данные индекса.

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Упавший 3 апреля на 5,52 процента, до 544,18 пункта, MSCI продолжает падение и на премаркете 4 апреля, теряя еще 1,32 процента.

Акции США обвалились на 2,5 триллиона долларов, пишет Bloomberg. Отмечается, что европейский индекс Stoxx 600 пережил падение на 2 процента и «приближается к своей худшей неделе за три года». Аналитики, с которыми побеседовало агентство, предупреждают о большей волатильности рынка из-за влияния взаимных тарифов.

На фоне этого цены на нефть также продолжают снижаться как и 3 апреля, а вот индекс доллара, обрушившийся накануне, перешел к умеренному росту.

В первый день после объявления Трампом о пошлинах в отношении почти всех стран мира состояние 500 богатейших людей мира упало на 208 миллиардов долларов, что стало четвертым результатом за всю историю наблюдения, а также крупнейшим суточным падением показателя со времен пандемии коронавируса.