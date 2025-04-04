Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

В ответ на действия США Китай вводит ответные пошлины в размере 34% на весь спектр товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет КНР.

В минувшую среду президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в отношении целого ряда стран. Он объяснил эти меры годами «несправедливой торговой практики». Американский лидер подписал соответствующий указ, в нем говорится, что базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнутся с повышенными пошлинами.

Подчеркивается, что китайская сторона вводит ответные пошлины с 10 апреля. Согласно заявлению комиссии по тарифам Госсовета КНР, действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Европейский союз планирует предпринять шаги для защиты своей экономической системы от потенциального потока дешевых товаров из Азии, который может возникнуть в результате повышения тарифов в США.

Как отмечалось, торговые ограничения, введенные США, вероятно, повлияют не только на Азию, но и на Европу. Из-за потери американского рынка китайские производители будут вынуждены перенаправить свои товары в ЕС. В ответ на эти действия Евросоюз будет вынужден принять защитные меры, особенно в свете уже введенных пошлин на китайские электромобили.