Оценены потери Уолл-стрит от последних решений Трампа

Последняя попытка президента США Дональда Трампа перестроить мировой экономический порядок обернулась падением рыночной стоимости индекса голубых фишек S&P 500 сразу на $2,48 трлн. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), основываясь на данных американской консалтинговой компании FactSet.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 6% соответственно.

"Обвал - это потеря доверия к активам, номинированным в долларах, в целом", - считает экономист нидерландского банка ING Франческо Песоле.

Эксперт назвал это "вотумом недоверия первым 100 дням Трампа".

"Рынки были очень самоуспокоенными, и теперь они переходят в спиральный режим торговли в сторону рецессии, пока у них не появится вероятная причина для остановки", - сказал глава отдела глобальных облигаций компании по управлению активами PGIM Роберт Типп.

Издание приводит также слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, которая отметила, что новые тарифы администрации Трампа представляют "значительный риск" для перспектив мировой экономики "в период вялого роста".

Ранее хозяин Белого дома заявил, что новые пошлины позволят США привлечь инвестиции на сумму $6-7 трлн. По мнению Трампа, этому поспособствует то, что основные котировки на американском фондовом рынке в перспективе будут демонстрировать рост.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Он заявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация ввела с 3 апреля ставку в 25% на все ввозимые в страну автомобили.