ФАС предложила меры по снижению цен на картофель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) торговым сетям временно снизить требования к форме и упаковке картофеля. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале службы.

В АКОРТ входят такие сети как «Дикси», «Лента», Х5 Retail Group, «Азбука вкуса» и другие.

«Это позволит увеличить объем товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан», — подчеркнули в ФАС.

По данным ФАС, на складах имеется значительное количество пригодного к употреблению продукта, однако он не попадает на прилавки из-за высоких требований к форме, размеру и упаковке картофеля.

В марте 2025 года Росстат отметил резкий рост цен на картофель в России. На этом фоне в Госдуме предложили ввести государственное регулирование цен на этот продукт.