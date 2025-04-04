Трамп показал первую «золотую карту» за $5 млн

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит «золотая карта», которая предоставит состоятельным иностранным инвесторам возможность официально стать гражданами этой страны, передает РИА Новости.

Такая опция предусматривается за 5 миллионов долларов — именно столько стоит данная карта. Американский лидер объявлял о скором запуске программы в феврале. Накануне он представил тестовый экземпляр. Это было сделано на борту президентского самолета.

«За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа», — отметил президент США.

Карта будет продаваться в золотом цвете, она украшена портретом Трампа. Ее можно будет купить уже менее чем через две недели.

Летом 2024 года «Известия» со ссылкой на компании сообщили, что среди граждан РФ на 19–40% снизился спрос на покупку иностранной недвижимости. Главные причины этого — сокращение иммиграционного потока, нестабильность курса рубля, закрытие паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложности со сделками, вызванные санкциями.