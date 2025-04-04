Goldman Sachs снизил прогноз роста Великобритании

Goldman Sachs понизил экономический прогноз для Великобритании и указал на дополнительные риски снижения роста для еврозоны после введения новых тарифов администрацией Трампа.

Банк снизил прогноз роста Великобритании на 0,1 процентного пункта до 0,7% на 2025 год, отражая более жесткое, чем ожидалось, введение 10% ответного тарифа со стороны США.

Goldman Sachs сохранил свой прогноз по инфляции для Великобритании, ожидая, что Банк Англии снизит процентные ставки до конечного уровня 3%, что ниже ранее прогнозируемых 3,25%.

«Более слабый рост также усложняет фискальные перспективы, и мы продолжаем видеть значительный риск повышения налогов в осеннем бюджете», — заявили стратеги во главе со Свеном Яри Штеном в аналитической записке.

Тарифы на Европейский союз, которые включают ставку 20%, тесно соответствовали предположениям Goldman Sachs, которые привели к недавнему понижению экономического прогноза для еврозоны.

Фирма не изменила свои прогнозы для еврозоны, которые остаются ниже консенсуса. Однако она отметила дополнительные риски снижения роста для региона из-за «замедления мировой экономики, эскалации торговой напряженности и ужесточения финансовых условий».

Стратеги также указали на возможность укрепления евро и более агрессивных тарифов в отношении Китая и Восточной Азии как на факторы, которые могут негативно повлиять на инфляцию. Таким образом, они ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает еще три снижения ставки до 1,75% к июлю, причем снижение 17 апреля теперь считается «весьма вероятным».

Ожидается, что швейцарская экономика также почувствует влияние тарифов, при этом тарифная ставка в 31% превышает ожидания Goldman Sachs. После учета исключений эффективная тарифная ставка для Швейцарии может вырасти на 11 процентных пунктов.

В результате Goldman Sachs незначительно снизил свой прогноз роста для Швейцарии на 0,1 процентного пункта как на 2025, так и на 2026 год, до 0,8% и 1,2% соответственно. Стратеги ожидают, что Швейцарский национальный банк вернется к отрицательной процентной ставке, прогнозируя два снижения до конечной ставки -0,25% в сентябре.

Они также пересмотрели свои прогнозы для Норвегии и Швеции, учитывая влияние тарифов на критически важный импорт и объявленные ответные тарифы.

Ожидая несколько более высокую инфляцию в Швеции из-за ответных мер, стратеги предвидят больше переговоров и меньшее влияние на инфляцию в Норвегии. Фирма по-прежнему уверена в своем прогнозе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для центральных банков обеих стран в большей степени, чем это заложено в текущих ценах.