Может ли доллар взлететь до 150 рублей, объяснил эксперт
Нынешняя волатильность рубля обусловлена активностью спекулянтов.
Такое мнение порталу «Абзац» высказал экономист Михаил Беляев, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, резкие изменения в динамике денежной единицы РФ не связаны с геополитикой, как об этом думают многие. При этом, предсказать, куда дальше двинется курс валют в данный момент невозможно, отметил специалист.
«Валюту лихорадит, поэтому предугадывать её дальнейшее движение – совершенно непродуктивное дело», — заявил Беляев.
По его словам, Центральный банк России ориентируется на установлении валютного курса на внебиржевой рынок, Forex и отчётность банков, что также делает хождение валюты в рамках определённого лифта возможным.
«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире
Он также добавил, что колебания курса в пределах 2 рублей в одну или в другую сторону — это совершенно нормально. Вместе с тем, ждать резких колебаний курса до 80 или, наоборот, 150 рублей за доллар сегодня не стоит, заключил экономист.