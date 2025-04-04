Подсчитано количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России в настоящее время превышает 41 миллион человек. Об этом 4 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении данные Социального фонда России.

По состоянию на 1 января 2025 года численность этой категории граждан на учете в системе Социального фонда России составила 41 169 796 человек.

Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человек, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.

Как писала «Парламентская газета», социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75 процента. Такие выплаты получают люди, у которых нет трудового стажа, инвалиды и россияне, потерявшие кормильца. С этой же даты увеличат выплаты еще для нескольких категорий льготников, в их числе для участников Великой Отечественной войны. В целом индексация затронет почти 4,2 миллиона человек.