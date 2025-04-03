Экономист прокомментировал заявление ЦБ по ключевой ставке

Экономист Бадалов прокомментировал заявление ЦБ по ключевой ставке
Экономист Лазарь Бадалов прокомментировал заявление зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что регулятор допускает дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что Банк России видит меняющуюся ситуацию на финансовом рынке и в экономике и в то же время старается быть аккуратным, оставляет себе возможности для манёвра.
«Такой достаточно осторожный подход», — сказал Бадалов.
Ранее в ЦБ пояснили, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки.
21 марта Центробанк сохранил её на уровне 21% годовых.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина констатировала, что рост цен в первые месяцы 2025 года замедлился.