Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что пошлины в США вернулись к уровню 1909 года. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным агентства, такие показатели замедлят темпы роста ВВП США, а также могут стать причиной ускорения инфляции и падения прибылей. В связи с этим в Fitch Ratings пришли к выводу, что политика президента США Дональда Трампа по повышению пошлин приведет только к негативным последствиям, которые перевесят любые выгоды.

«По нашей оценке, изменения повысят общую эффективную тарифную ставку США примерно до 25%, что будет значительно выше 18%, которые мы предполагали на 2025 год в мартовском GEO, и самой высокой ставкой за более чем 115 лет», — сообщили в агентстве.

При этом источник также сообщил, что пошлины в США уже достигли того показателя, который значительно повышает риски рецессии и ограничивает возможность Федеральной резервной системы снижать процентные ставки. Это также отразится на росте ВВП и потребительских цен, при снижении показателей корпоративной прибыли, реальной заработной платы и инвестиций в бизнес.