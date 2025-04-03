Рынок акций закрылся снижением основных индексов

Российский рынок акций по итогам основных торгов в четверг закрылся в "красной" зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 2,28% - до 2 859,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,09%, до 1 067,55 пункта. Отрицательная динамика наблюдается 12 торговых дней подряд.

Курс юаня на закрытии торгов вырос на 6 копеек - до 11,58 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг с утра попытался показать отскок, но днем продавцы пошли в атаку. Беспрецедентная череда "красных" сессий продолжилась, сегодня не устоял рубеж 2 900 пунктов. Вклад в развитие коррекции внес сегодняшний резкий спад цен на нефть. Не внушили оптимизма и вышедшие накануне данные Росстата по недельной инфляции - рост цен с 25 по 31 марта ускорился до 0,2%, а в годовом выражении - до 10,24%", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции "Соллерса" (+0,78%), акции "Позитива" (+0,38%) и бумаги "Акрона" (+0,15%).

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "М.Видео" (-6,86%), бумаги "Русснефти" (-6,28%), котировки "Эн плюс груп" (-6,22%) и акции "Фосагро" (-6,12%).

Прогноз на 4 апреля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 4 апреля - 2 850 - 3 000 пунктов, по курсам юаня и доллара - 11,4-11,7 рубля и 83-85 рублей соответственно.

Во Freedom Finance Global ожидают, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2 800 - 2 900 пунктов, ориентиры для курса доллара, евро и юаня: 83-85 рублей, 92-94 рубля и 11,3-11,8 рубля, соответственно.

Ключевой статистикой пятницы будет отчет по рынку труда США за март. Также состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На российском рынке ожидается совет директоров Московской биржи, который рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 2024 года.