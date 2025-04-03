Макрон выступил с призывом к ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал крупные европейские компании приостановить инвестиции в США после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о тарифах на товары ЕС, пишет Bloomberg.

Накануне Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил о введении 20%-ного тарифа на импорт из ЕС, который вступит в силу 9 апреля. По его словам, 27 стран ЕС «обдирают» США, страна выглядит «жалко» на фоне сложившейся ситуации.

«Ничего не исключается. Все инструменты рассматриваются: введение ответных пошлин, использование существующих экономических механизмов, возможность ввести меры против цифровых сервисов, от использования которых в Европе США получают большую выгоду», — отметил Макрон на встрече с крупными промышленниками.

По его мнению, нет смысла инвестировать в страну, которая наносит удары по Европе. Он добавил, что европейским государствам следует проявить «коллективную солидарность».

В ФРГ заявили об экономической катастрофе из-за решения Трампа

Ранее пресс-секретарь правительства Макрона Софи Примас сообщила, что Париж настаивает на том, чтобы Европейский союз принял ответные меры против американских технологических компаний и распространил меры на сектор услуг.