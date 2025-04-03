Власти Швейцарии отказались принимать контрмеры против торговых пошлин США

Говорит Москва

Как заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер, нужно избежать эскалации, так как она не отвечает интересам государства.

Власти Швейцарии отказались принимать контрмеры против торговых пошлин США
© globallookpress.com

По её словам, решено отказаться от прямых ответных мер, будут рассматриваться другие варианты.

«Федеральный совет выражает сожаление по поводу того, что этими решениями США отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах. Он проведёт углублённый анализ конкретных последствий принятых решений и вариантов действий», — заявила президент Швейцарии на пресс-конференции.
Экономика