Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

Германия рискует дорого заплатить за тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп. К такому выводу пришли экономисты Кельнского института экономических исследований (IW), их выводы процитировало издание Bild.

Как полагают аналитики института, за четыре года президентства Трампа ущерб, который понесет экономика ФРГ, может составить около 200 миллиардов евро. Предполагаемый урон, грозящий Европейскому союзу, IW оценил в 750 миллиардов евро.

«Для Германии 20-процентный тариф — это экономическая катастрофа», — заявили авторы соответствующего исследования Юрген Маттес и Самина Султан.

В такой ситуации они считают, что Европейская комиссия должна действовать осмотрительно, но с позиции силы. Прежде она надеялась умиротворить Трампа идеями о покупке американского сжиженного природного газа или военной техники. Теперь Брюссель призывают продемонстрировать свое оружие и создать угрожающую атмосферу.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович спрогнозировал, что в торговой войне, развязанной США, не будет победителей. Более того, ее результатами станут хаос и мировой финансовый кризис.