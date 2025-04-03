Доллар США обвалился максимально за 2,5 года

Лера Букина

Введенные президентом США Дональдом Трампом масштабные пошлины для торговых партнеров вызвали значительное ослабление американской валюты, что стало самым серьезным падением за последние два с половиной года. Об этом сообщает Bloomberg.

Доллар обвалился
© РИА Новости

В четверг, 3 апреля, индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), рассчитываемый агентством, продемонстрировал снижение на 1,5%. Доллар США подешевел по отношению ко всем основным валютам стран G10.

По отношению к иене и швейцарскому франку падение составило около 2%, а по отношению к евро и фунту — более 1%.

Курс доллара США к канадскому доллару опустился до минимума с середины декабря.

Индекс доллара DXY, который отражает стоимость американской валюты по отношению к шести ключевым торговым партнерам США, достиг минимума за день, упав на 2,23%. Его значение составило 101,372. В индекс входят валюты шести стран: евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк. Значение рассчитывается компанией Intercontinental Exchange (ICE).

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп сообщил о введении пошлин на импортные товары из различных государств. Их размер составит от 10% до 50%. Ранее он заявлял, что данный шаг станет днем освобождения американской экономики.

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