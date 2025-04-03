Прогноз по ключевой ставке и «волшебная палочка» : о чем заявила Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила комитетам Госдумы годовой отчет регулятора. Агентство ТАСС собрало главные заявления председателя ЦБ.

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В частности, по словам Набиуллиной, Центробанк предполагает, что в 2025 году среднее значение ключевой ставки будет находиться в пределах нижней границы прогнозного диапазона, который составляет 19–22%. Как уточнила она «это предусматривает возможность и снижения, и повышения, потому что мы сейчас находимся в условиях неопределенности». Кроме того, глава ЦБ указала на его готовность к повышению ставки в случае инфляционных рисков.

«Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее. Но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — заявила она.

Также Набиуллина рассказала, когда курс рубля станет более стабильным. По ее словам, это произойдет, когда Центробанку удастся добиться низкой инфляции в стране. Глава регулятора отметила, что стоимость национальной валюты оказывает воздействие на уровень роста цен в целом. При этом, по ее мнению, это влияние всегда было неравномерным. По словам Набиуллиной, для российской экономики подходит плавающий курс рубля.

В Банке России прогнозируют дальнейшее снижение инфляции. Там считают, что она сможет «прийти в норму» к концу текущего года. При этом в ЦБ указали на то, что в целом по этому году инфляция будет все еще выше 4%.

Набиуллина подчеркнула, что в РФ необходимо ужесточить санкции для финансовых организаций, которые нарушают права клиентов. В своем выступлении она подчеркнула, что Центральный банк продолжает уделять первостепенное внимание защите прав потребителей. Это включает в себя борьбу с недобросовестными практиками продаж, обеспечение прав заемщиков и поддержку наиболее уязвимых групп населения, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Набиуллина считает, что штрафы для банков за нарушение прав потребителей нужно повышать. По ее словам, в 2024-м жалобы на навязывание платных услуг снизились почти в два раза, и проблема стала чуть менее острой. В Центробанке подчеркивают, что регулятор будет активно противодействовать деятельности мошенников, принимая меры для предотвращения их работы.

Кроме того, ЦБ отмечает растущий спрос на цифровые финансовые инструменты, что, как сообщается, является значимым трендом.