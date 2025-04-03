На Украине захотели «выторговать» у Трампа снижение пошлин

Украина надеется договориться с США о «лучших условиях», так как американские пошлины ударят в первую очередь по малым производителям. Об этом заявила министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко, пишет РИА Новости.

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Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». При этом Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи. В Белом доме объяснили такое решение санкциями в отношении этих стран.

По словам Юлии Свириденко, для Украины будет действовать пошлина в 10%, но в Киеве рассчитывают провести переговоры и изменить ситуацию.

«Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям», - пояснила она.

Министр экономики уточнила, что в прошлом году Украина экспортировала в США товаров на 874 миллиона долларов, импортировала – на 3,4 миллиарда долларов. При этом на уголь и нефть из США пошлины не вводились.

«У Украины есть, что предложить Соединенным Штатам Америки. От справедливых пошлин выигрывают обе наши страны», - добавила Свириденко.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о том, что новые пошлины США на импорт «вызывают беспокойство», отметив, что в торговой войне нет победителей.