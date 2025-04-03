Нефть марки Brent подешевела

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 впервые с 24 марта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12:56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,04% — до $71,92. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,34%, до $68,58.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская не исключила снижение цен на нефть марки Brent в 2025 году. По её оценке, стоимость барреля может составить $60—65.