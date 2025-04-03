"Газпром" сообщил об абсолютном минимуме запасов газа в украинских ПХГ

ТАССиещё 1

Уровень запасов газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на конец марта достиг абсолютного минимума за все время наблюдений, сообщил "Газпром".

«Газпром» оценил запасы газа в украинских ПХГ
© РИА Новости
"В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)", - сказано в сообщении.

В целом в текущем сезоне к концу первого квартала Украина отобрала из ПХГ 7,3 млрд куб. м - на треть больше, чем было закачано летом, отмечает "Газпром".

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