Американские компании подали заявки на участие в ПМЭФ-2025

Несколько американских компаний готовятся стать участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает пресс-служба.

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Как утверждается, перспективы делового сотрудничества России и США, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ, уже удалось обсудить. В ходе переговоров российскую сторону представлял советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, американскую - президент и главный исполнительный директор торговой палаты США в России Роберт Эйджи.

Отмечается, что представители бизнес-сообщества США продолжают участвовать в мероприятии, несмотря на снижение присутствия американских компаний на форуме после 2021 года.

«Уже получены инициативные заявки, что подтверждает заинтересованность в диалоге и взаимодействии», - сообщил «Росконгресс».

Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2025 станет еще доступнее для представителей малого и среднего бизнеса, открывая перед ними новые возможности для роста, международной кооперации и внедрения инноваций.