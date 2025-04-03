В России могут отменить кешбэк

В России готовятся отменить кешбэк, заявил «Москве 24» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Финансовые организации ранее обратились в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении клиентов, которые используют схемы для увеличения размера кешбэка. Покупатели приобретают товар, после чего получают бонусные баллы. Затем они возвращают покупку, но оформляют возврат на другую карту. Таким образом, наиболее находчивые клиенты получают доход в виде кэшбэка, а банки и магазины теряют деньги.

По словам депутата, если дальше так будет продолжаться и никаких законодательных решений не будет, то «кешбэк исчезнет в нашей действительности, потому что торговые сервисные предприятия будут нести убытки».

«Необходимо выявлять тех лиц, которые эту схему реализовывают», — подчеркнул Аксаков.

Представители банковской сферы предложили сформировать список пользователей, которые не только тщательно анализируют условия программ лояльности и разрабатывают стратегии получения дохода, но и активно делятся своими знаниями в интернете.

Ранее член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Киселева анонсировала введение в стране запрета на ипотеку с кешбэком. Как уточнила она на пресс-конференции, соответствующий стандарт начнет действовать с 1 января 2025 года.