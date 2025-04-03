Канада введет тарифы в размере 25% на импортируемые из США автомобили

Власти Канады вводят пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, которые не подпадают под действие североамериканского торгового соглашения USMCA. Об этом заявил журналистам премьер-министр Марк Карни.

"Сегодня я объявляю, что правительство Канады ответит на эти [американские тарифы] так же, как и США, и введет 25-процентные пошлины на все транспортные средства, импортируемые из Соединенных Штатов, которые не подпадают под действие CUSMA (канадское название USMCA, трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой - прим. ТАСС)", - заявил Карни.

Он уточнил, что канадские ответные меры не затронут поставки запчастей из США, а также автомашин из Мексики.

По словам премьер-министра, Оттава планирует до 8 млрд канадских долларов ($5,6 млрд), полученных от новых тарифов, направить на поддержку канадского автомобильного сектора.

Объявленные меры, заявил Карни, будут действовать до тех пор, пока США не отменят свои тарифы на канадские автомобили. Премьер-министр добавил, что Оттава моментально отреагирует, если Вашингтон решит ввести новые пошлины в отношении Канады.

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Кроме того, американская администрация вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.