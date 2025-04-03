Инфляция в России ускорилась в три раза

Темпы роста инфляции с середины марта ускорились втрое. Об этом свидетельствуют данные Росстата, сообщает «Российская газета».

По данным ведомства, в период с 25 по 31 марта уровень роста потребительских цен составил 0,20%. При этом на прошлой неделе он был на уровне 0,12%, а в середине марта — 0,06%.

Также увеличился среднесуточный рост цен, отмечают журналисты. С начала 2025 года средний уровень роста цен на товары и услуги возрос на 2,61%.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что в Банке России прогнозируют приближение темпов инфляции к целевому уровню в 4% в I полугодии 2026 года.

По его словам, ЦБ проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году. Прогноз регулятора по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

2 апреля заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что рекордный рост расходов федерального бюджета в январе — феврале стал одной из главных причин разгона потребительских цен в России в начале года.