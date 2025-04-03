В ЦБ спрогнозировали сроки возвращения инфляции к цели в 4%

В ЦБ России спрогнозировали сроки возвращения инфляции к цели в 4%
Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что финансовый регулятор прогнозирует возвращение инфляции к цели в 4% уже в I половине 2026 года.
По его словам, ЦБ прогнозирует уровень инфляции в 7-8% на конец этого года, при этом в следующем ожидается возвращение к целевым показателям.
«Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%», — цитирует его ТАСС.
Тремасов отметил, что для достижения данных показателей ЦБ проводит соответствующую денежно-кредитную политику.
Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.