Иностранные инвесторы получат компенсацию за замороженные активы в РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear начнет компенсировать своим клиентам убытки, связанные с российскими контрсанкциями и судебными решениями. Для этого он использует средства, хранящиеся на заблокированном счете Национального расчетного депозитария (НРД). Казначейство Бельгии выдало Euroclear разрешение на частичную разморозку этих активов, о чем депозитарий уведомил клиентов 1 апреля, сообщает газета «Ведомости » . В письме не уточняется объем разблокированных средств.

Согласно документу, компенсации получат клиенты Euroclear, пострадавшие из-за российских судебных решений и указа президента № 198 от 19 марта 2024 года. Этот указ позволил российским инвесторам получать причитающиеся им выплаты (дивиденды, купоны, погашения) за счет спецсчетов иностранных номинальных держателей, если средства были зачислены до 19 марта 2023 года, а в цепочке владения активами после 1 марта 2022 года не было инвесторов из недружественных стран.

Указ № 198 распространялся на российские акции, корпоративные и государственные облигации, депозитарные расписки и еврооблигации отечественных эмитентов. В августе 2024 года НРД списал средства со счета «С» Euroclear во исполнение указа, но их объем и число получателей не раскрывались.

К 3 января 2024 года российские суды рассмотрели пять исков к Euroclear, после чего президентский указ запретил взыскание активов со счетов «С». До этого решения в пользу российских истцов вынесли суды по искам банка «Санкт-Петербург», Росбанка, «МТС Банка», УК «Лидер» и бывшего сенатора Ефима Малкина. В 2023 году казначейство Бельгии сообщило о разблокировке около $110 млн для банка «Санкт-Петербург». Росбанк и УК «Лидер» получили доступ к своим средствам к маю 2024 года, а «МТС Банк» находился в процессе исполнительного производства.

По данным Euroclear, в рамках судебных решений депозитарий должен выплатить Росбанку, «МТС Банку» и УК «Лидер» в общей сложности 9,1 млрд рублей. Однако разрешение на разморозку средств пока не распространяется на выплаты Росбанку.

Euroclear уже начал контактировать с клиентами, на которых распространяется решение казначейства. Выплаты получат те, кто остался без денег из-за российских контрсанкций, поясняет адвокат бюро NSP Глеб Бойко. В первую очередь речь идет о европейских и американских банках и брокерах, которые затем распределят средства между своими клиентами-инвесторами.

По мнению старшего партнера Nordic Star Андрея Гусева, письмо Euroclear свидетельствует о важном, хотя и частичном, сдвиге в вопросе замороженных российских активов. Однако процесс разморозки остается сложным, поскольку часть активов продолжает оставаться под блокировкой.