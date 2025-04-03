Острова с пингвинами попали под тарифы Трампа

По данным издания, Трамп ввел тарифы минимум 10% для 185 мест, включая такие удаленные острова, как Херд и Макдональд, которые являются австралийскими территориями и не имеют постоянного населения, передает Politico.

Эти меры вызвали недоумение в мире, так как многие из этих мест, как, например, острова Норфолк в южной части Тихого океана и Ян-Майен в Норвегии, имеют очень малое население или вовсе не заселены.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прокомментировал ситуацию, заявив: «Я не уверен, что остров Норфолк является торговым конкурентом с США, но это показывает, что никто на Земле не застрахован от подобного».

Белый дом объяснил, что эти острова были включены в список из-за их принадлежности к Австралии.

Некоторые из мест, попавших под тарифы, имеют стратегическое значение.

Например, Британская территория в Индийском океане, где расположена военная база на острове Диего-Гарсия, используется США и Великобританией. Однако большинство территорий, включая Свалбард и Токелау, имеют малое население или вовсе не заселены.

Государство Лесото, согласно заявлениям Трампа, получило самые высокие тарифы, достигшие 50%, так как само имеет тарифы 99%.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.