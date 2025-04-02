На Украине чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту

Украинские чиновники массово переводят сбережения в криптовалюту.

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Об этом сообщает украинский национальный аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных.

«Две тысячи сто тринадцать деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год», — говорится в публикации.

По данным ресурса, эта цифра стала в 2,2 раза больше, чем до февраля 2022 года. Как отмечает «Опендатабот», больше всего пользователей цифровой валюты работает в национальной полиции Украины. Ее сотрудники подали порядка 322 декларации.

Также портал отмечает, что пользователи криптовалюты есть и в прокуратуре — около 240 деклараций, а также в судах — 227 деклараций. Чаще всего чиновники декларируют валюты Tether, Bitcoin и Ethereum.

До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщало, что Россия начала использовать криптовалюту при торговле нефтью с Китаем и Индией. По словам источников, при расчетах РФ использует Bitcoin и стейблкоины Tether. Они утверждают, что подобные способы оплаты позволяют облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей в рубли, минуя доллар.