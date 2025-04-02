США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России четыре физических лица, три юридических и один сухогруз. Об этом сообщает минфин США, передает ТАСС.

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В новом списке американского министерства финансов указаны граждане РФ Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, а также гражданин Афганистана. Юридическими лицами, попавшими под санкции, оказались ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм».

Указанные физлица и юрлица помещены в список SDGT. Туда власти Соединенных Штатов вносят лица, компании и организации в рамках «борьбы с терроризмом».

2 апреля сообщалось, что половина сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект против России по ужесточению санкций.

Главными авторами проекта являются сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. По их инициативе против России будут введены первичные и вторичные санкции в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения.

Шесть стран захотели ввести новые санкции против России

В последние дни в американской прессе активно обсуждают, что президент США Дональд Трамп якобы зол на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов о Владимире Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время.