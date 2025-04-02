Что будет с США, если рухнет Украина

Соединенные Штаты очень стремятся избежать сценария краха Украины, Вашингтону будет очень тяжело отсидеться.

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Соответствующее заявление сделал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ Дмитрий Тренин в эфире радио Sputnik.

По его словам, если Украина начнет рушиться и начинать движение в сторону прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО, то Вашингтону будет очень тяжело "отсидеться".

"То есть они могут, конечно, оставить союзников без помощи, но тогда рушится вся система американских союзов и партнёрств, тогда рушится вся основа американской глобальной позиции", — заявил эксперт.

Ранее издание Point сообщало о том, что соглашение о природных ресурсах между Украиной и США предполагает, что редкоземельные металлы будут также добываться в Черном море, Крыму и Донбассе.