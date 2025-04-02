Россия резко нарастила поставки одного продукта в Японию

Объем экспорта из России в Японию сурими — рыбного фарша из белой рыбы, а также пищевых продуктов, которые из него готовятся — резко вырос в 2024 году, прибавив 45 процентов, до 18,04 тонны. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что выпуск такой продукции в РФ наладили только в 2021-м, но он увеличивается ежегодно, в результате чего в прошлом году было произведено более 70 тысяч тонн отечественного сурими. Из представленных АСРФ цифр следует, что более четверти этого объема пришлось на поставки в Японию, импорт которой совокупно составил в 2024-м около 212 тысяч тонн.

В целом, говорится в материале, Россия уже к концу ноября экспортировала около двух третей произведенного сурими — 45,7 тысячи тонн.

Ранее стало известно, что Япония на фоне начавшегося в 2023 году сброса в океан воды, охлаждавшей поврежденные реакторы АЭС «Фукусима», наращивает закупки морских ежей у России, которую называют единственным поставщиком этого деликатеса в страну.