Стали известны условия выдачи кредитов на обучение в России

Президент России Владимир Путин распорядился оказывать государственную поддержку в сфере образовательного кредитования исключительно по тем направлениям, которые соответствуют целям технологического превосходства России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию.

Поручено обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования. Теперь будет установлено, что «такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации».

Ранее СМИ со ссылкой на материалы к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме сообщили, что выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест.

При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений. Уточнялось, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.